Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te, 13 Kilo Esrar Ele Geçti

Gaziantep'te, 13 Kilo Esrar Ele Geçti

1 saat önce

GAZİATEP'te, polisin düzenlediği operasyonda 13 kilo esrar ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te, 13 Kilo Esrar Ele Geçti, System.String[]
GAZİATEP'te, polisin düzenlediği operasyonda 13 kilo esrar ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine Güneş Mahallesindeki bir adrese operasyon düzenledi. Baskında arama yapılan adreste 13 kilo esrar, 2 ruhsatsız tabanca, kurşunlar ile 1 hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu ve silaha el koyan polis, ismini açıklamadığı bir kişiyi gözaltına alıp, sorgulamak üzere emniyete götürdü.

- Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:32 Kaynak: DHA
Gaziantep, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polis Memuru, Kendisine Saldıran Madde Bağımlısı Şahsı Tabancayla Vurdu Öğrenci Kavgasına Gelen Polislere Büyük Sürpriz! YSK, MHP'li İsmin Seçilme Yeterliliğine Sahip Olmadığını Açıkladı Uysal'dan Büyükçekmece Açıklaması: Soyadından AK Parti'ye Oy Vereceği Tespit Edilen Kişiler Listeden Düşürülmüş
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 18:48:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te, 13 Kilo Esrar Ele Geçti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]