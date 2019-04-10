Gaziantep'te, 13 Kilo Esrar Ele Geçti
1 saat önce
GAZİATEP'te, polisin düzenlediği operasyonda 13 kilo esrar ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:32 Kaynak: DHA
GAZİATEP'te, polisin düzenlediği operasyonda 13 kilo esrar ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine Güneş Mahallesindeki bir adrese operasyon düzenledi. Baskında arama yapılan adreste 13 kilo esrar, 2 ruhsatsız tabanca, kurşunlar ile 1 hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu ve silaha el koyan polis, ismini açıklamadığı bir kişiyi gözaltına alıp, sorgulamak üzere emniyete götürdü.
- Gaziantep
Polis Memuru, Kendisine Saldıran Madde Bağımlısı Şahsı Tabancayla Vurdu
Öğrenci Kavgasına Gelen Polislere Büyük Sürpriz!
YSK, MHP'li İsmin Seçilme Yeterliliğine Sahip Olmadığını Açıkladı
Uysal'dan Büyükçekmece Açıklaması: Soyadından AK Parti'ye Oy Vereceği Tespit Edilen Kişiler Listeden Düşürülmüş