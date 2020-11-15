Gaziantep'te 1317 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te 1317 paket kaçak sigara ele geçirildi

15.11.2020 11:56
Gaziantep'te 1317 paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

GAZİANTEP'te, bir otomobilde yapılan aramada 1317 paket kaçak sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, bir otomobilde yapılan aramada 1317 paket kaçak sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Arıl Jandarma Karakolu Komutanlığı ekipleri, otomobil ile kaçak sigara sevkiyatı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, Küllü Mahallesi'nde, 27 JB 249 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 1317 paket kaçak sigara ele geçirildi. Sürücü Ö.K., jandarma tarafından gözaltına alındı.


Gaziantep'te 1317 paket kaçak sigara ele geçirildi
Gaziantep'te 1317 paket kaçak sigara ele geçirildi
Gaziantep'te 1317 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kaçak Sigara, Jandarma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 1317 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika


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