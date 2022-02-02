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Gaziantep'te 135 litre sahte alkol ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te 135 litre sahte alkol ele geçirildi

02.02.2022 15:15
Gaziantep'te 135 litre sahte alkol ele geçirildi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından bir iş bir iş yerine yapılan baskın sonucu 135 litre sahte alkol, 35 adet bandrolsüz enerji içeceği, 55 adet cinsel uyarıcı ürün, 188 adet puro ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından bir iş bir iş yerine yapılan baskın sonucu 135 litre sahte alkol, 35 adet bandrolsüz enerji içeceği, 55 adet cinsel uyarıcı ürün, 188 adet puro ele geçirildi. Operasyon sonucu 2 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri son dönemlerde ise sahte içki nedeniyle meydana gelen ölümler üzerine il merkezinde bir iş yerine baskın yaptı. Yapılan operasyonda 135 litre sahte içki, 35 adet bandrolsüz enerji içeceği, 55 adet cinsel uyarıcı ürün, 188 adet puro ele geçirildi.

Operasyon sonucu 2 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldığı belirtildi.

JASAT ekipleri, 2021 yılında 485 faili meçhul olayı aydınlattı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 2021 yılı içerisinde ise toplam 485 faili meçhul hırsızlık olayını aydınlatırken, bin 455 şüphelinin yakalanmasını sağladı.

JASAT ekipleri, 2021 yılında meydana gelen 9 adet 'kasten öldürme' olayını aydınlatarak 35 şüpheli şahsın yakaladı. Ekipler, 'evden hırsızlık, iş yerinden hırsızlık, bağ, bahçe ve tarladan hırsızlık, motosiklet hırsızlığı ve dolandırıcılık' gibi suçlardan toplam 485 faili meçhul olayı aydınlatarak, 490 şüphelinin iş yerinden hırsızlık suçundan, 414 şüphelinin evden hırsızlık suçundan olmak üzere çeşitli suçlardan toplam bin 455 şüphelinin yakalanmasını sağladı. JASAT ekipleri, 2021 yılı içerisinde 5 Milyon TL'lik hayvan dolandırıcılığı olayını da titizlikte takip ederek yapılan operasyon sonucu hem 5 şüphelinin tutuklanmasını sağladı hem de vatandaşların mağduriyetini engelledi. Aynı yıl içerisinde Güneş Enerji Santralleri'nden (GES) hırsızlıkların artması üzerine de geniş çaplı soruşturma başlatan JASAT, 11 adet GES hırsızlığını aydınlatarak 7 şüphelinin yakaladı. - GAZİANTEP

Gaziantep'te 135 litre sahte alkol ele geçirildi
Gaziantep'te 135 litre sahte alkol ele geçirildi
Gaziantep'te 135 litre sahte alkol ele geçirildi

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Gaziantep, Jandarma, Alkol, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 135 litre sahte alkol ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te 135 litre sahte alkol ele geçirildi - Son Dakika
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