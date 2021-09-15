Gaziantep'te "14 Bin Konut Projesi" için ön talep için başvurular başladı - Son Dakika

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in müjdesini verdiği konut projesinde ön talep başvuruları 15 Eylül Çarşamba Günü ile 1 Kasım Pazartesi Günü arasında alınacak. Başvurular Gazi Konut'un resmi internet sitesi olan "www.gazikonut.com" adresinden ve satış ofisinden yapılabilecek. 300 bin TL'den başlayan fiyatlarla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Gazi Konut tarafından Güneyşehir'de 500, Kuzeyşehir'de 300 olmak üzere toplamda 800 konutun yapılacağı ilk etap için kuralar ön talep tarihinden 3 ay sonra gerçekleşecek.

PROJE İÇİN ŞARTLAR BELİRLENDİ

Vatandaşların uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olmasını amaçlayan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, projede, kuralı satış yöntemi ile satış yapacak. Ön talep başvuru tarihleri tamamlandıktan sonra 2+1 ve 3+1 konutlar için kura ve sözleşme tarihleri Gazi Konut A.Ş. tarafından ilan yoluyla duyurulacak. Başvuru bedelinin bin lira olarak belirlendiği projede ödeme planında yüzde 10 ve yüzde 20 peşinat ödemesi sağlanırken kalan tutar peşin ödenebilecek veya anlaşmalı banka kredisi ile 120 aya varan taksit seçeneği imkânı sunulacak. Başvuru sahiplerinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 20 yaşını doldurmuş olma şartları aranacak, eşi vefat etmiş çocuklu kadınlarda ise yaş kriteri aranmayacak. Başvuruda hane halkı adına sadece bir başvuru yapabilecek. Kendileri veya eşleri üzerine Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının veya dükkanının bulunmaması şartları aranacak. Başvuru bedelleri Halk Bankası A.Ş. Gaziantep Şubesi TR63 0001 2009 3660 0045 0000 02 iban numarasına yatırılacak. Başvuru bedeli yatırılırken banka dekont açıklama kısmına başvuruyu yapan kişinin T.C. nosu, adı ve soyadı yazılması isteniyor.

Kuzeyşehir'de 10 bin 400, Güneyşehir 2 bin 850 ve Kızılhisar bölgesinde 750 adet konutun yapılacağı "14 Bin Konut Projesi" ile şehir genelinde çalışan işçi, memur ya da emekli vatandaşlar uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olması hedefleniyor. Yapılacak konutlarda kira ve satış fiyatlarının aşağı çekilmesini sağlamak için de arsa maliyetlerini Büyükşehir Belediyesi üstlenecek.