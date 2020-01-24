Gaziantep'te, 14 kilo metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te, 14 kilo metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te, 14 kilo metamfetamin ele geçirildi

6 saat önce

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 14 kilo metamfetamin ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te, 14 kilo metamfetamin ele geçirildi, System.String[]

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 14 kilo metamfetamin ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden Gaziantep'e uyuşturucu getirileceği bilgi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, takip ettikleri aracın sürücüsünü, dün akşam Geylani Mahallesi'nde durdurdu. Araçta yapılan aramada, 15 paket halinde 14 kilo metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, araçtaki ismi açıklanmayan 2 kişiyi gözaltına alıp, sorgulamak üzere emniyete götürdü.


Gaziantep, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:15 Kaynak: DHA
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