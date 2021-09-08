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Gaziantep'te 140 çiftçiye güneş paneli dağıtıldı - Son Dakika

Gaziantep'te 140 çiftçiye güneş paneli dağıtıldı

08.09.2021 17:01

Gaziantep'te 140 çiftçiye güneş paneli dağıtıldı "Gaziantep'te meralar aydınlanıyor" projesi kapsamında çiftçilere 140 adet güneş paneli sistemi dağıtıldı.

Gaziantep'te 140 çiftçiye güneş paneli dağıtıldı

GAZİANTEP - "Gaziantep'te meralar aydınlanıyor" projesi kapsamında çiftçilere 140 adet güneş paneli sistemi dağıtıldı. Dağıtılan güneş panelleri ile çiftçilerin mera ve yaylalardaki elektrik ihtiyacı karşılanacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, GAP, Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği'nin destekleri ile hayata geçirilen projeyle alınan paneller çiftçilere dağıtıldı. Orta Doğu Fuar Merkezinde düzenlenen törende açılış konuşmasını yapan Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği Başkanı Osman Türkmen, "Geçen hafta biz, Araban ve Yavuzeli ilçesinde 10 üyemize panellerini teslim ettik, bugün de burada Şahinbey, Şehitkamil, Nizip ve Oğuzeli ilçelerimizde panelden yararlanmak için müracaat eden 44 üyemizin panelini teslim edeceğiz. İnşallah birkaç gün içerisinde de Nurdağı ve İslahiye'de de 26 üyemizin panellerini teslim edeceğiz" dedi.

"En çok ben sevindim"

Dağıtılan panellere en çok kendisinin sevindiği kaydeden çiftçi Ökkeş Atılgan, "Yazda, yabanda sıcakta kalan bizdik. Sıcakta kalmayan kalanın derdini anlamaz. Bir yaz boyu sıcak su içmekten içimiz dışımız kaynar su oldu. Bu panelin verilmesine en çok ben sevindim. Allah hepimize hayırlı uğurlu etisin" ifadelerini kulandı.

Güneş paneli ile her türlü ihtiyaçlarını karşılayacaklarını belirten çiftçi Mustafa Yağsılak, "Çoluk çocuğumuz şu anda yaylalarda, ev yok çamın içindeler, oradaki panellerle gecelik elektriklerini şarj edecekler, lambalarını yakacaklar. Bunun için herkese teşekkür ederim" dedi.

"75 bin çiftçiye dokunduk"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Dairesi Başkanı Kenan Seçkin, Türkiye'de belediye olarak tarımsal alanda ilklere imza attıklarını söyledi. Başkan Seçkin, "Türkiye'de ilk Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığını kuran belediye Gaziantep Büyükşehir Belediyesidir, o günden bugüne biz 75 binin üzerinde çiftçimizin hayatına birebir dokunduk. Bizim amacımız insanlarımızın, üreten çiftçilerimizin hayatına dokunmak. Belki Gaziantep'te, TUKAS ve ÇKS'ye kayıtlı 75 bin insan yok diyeceksiniz ama bazı insanlarının hayatına 2 defa, 3 defa yeri geliyor 4 defa dokunduğumuz zamanlarda var" diye konuştu.

Gaziantep'te, Türkiye genelinde olmadığı kadar meralarda güneş paneli ile çalışan su kuyuları olduğunu kaydeden Tarım İl Müdürü Vekili Mustafa İlmeci, "Gaziantep'te belki de Türkiye'nin genelinde olmayan kadar, özellikle Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın yaptığı katkılarla, Şahinbey Belediyemizin yaptığı katkılarla çiftçimizin hakikatten birçok ihtiyacını gidermiş durumdayız. Türkiye genelinde olmadığı kadar belki de meralarımızda güneş paneli ile çalışan kuyularımız var. Yani tankerlerle su götürürken bugün belediyelerimizin katkısıyla buralarda açılan kuyularla, GAP İdaremizin vermiş olduğu desteklerle hakikaten güzel işler yapıyoruz ve burada hem GAP İdaremize, hem yerel yönetimlerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından güneş panelleri çiftçilere dağıtıldı.

Gaziantep'te 140 çiftçiye güneş paneli dağıtıldı
Gaziantep'te 140 çiftçiye güneş paneli dağıtıldı
Gaziantep'te 140 çiftçiye güneş paneli dağıtıldı
Gaziantep'te 140 çiftçiye güneş paneli dağıtıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Türkiye, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 140 çiftçiye güneş paneli dağıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te 140 çiftçiye güneş paneli dağıtıldı - Son Dakika
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