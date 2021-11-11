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Gaziantep'te 1400 okula kitap desteği - Son Dakika

Gaziantep'te 1400 okula kitap desteği

11.11.2021 11:08
Gaziantep'te 1400 okula kitap desteği

Gaziantep'te 1400 okula, 140 bin kitap desteğinde bulunacak.

Gaziantep'te 1400 okula, 140 bin kitap desteğinde bulunacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, "Eğitim Şehri Gaziantep" için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Gaziantep Valiliği koordinatörlüğünde, Büyükşehir Belediyesi, Şehitkamil Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bayteks Teknik Tekstil A.Ş. iş birliğinde, protokol imza töreni düzenlendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Vali Davut Gül'e koordinasyonu için teşekkür ederek, şunları aktardı:

"Proje'nin fikir babası Rıdvan Fadıloğlu. Gaziantep modeli var burada. Gaziantep modeli, kardeşlik, birlikte iş yapma, şehrin yaşam kalitesini, vatandaşın memnuniyetini arttırma modeli. 'Ben Okuyorum Gaziantep Okuyor' şehrimizde başlatılan çok önemli bir proje. Çocuklarımızı okutmamız, fırsatları arttırmamız lazım. Tek başına fiziki imkanlarla olmuyor bu. Çocuklarımızın kitap okuma kapasitesini arttıracak çeşitliliği sağlamamız lazım. İş Bankası'nın desteği ile dünya klasikleri, her yaş grubuna göre kitaplar alıyoruz. Çocuklarımızın okuduğu zaman kitap okuma kapasitesini arttıracak, vizyon sahibi olmalarını sağlayacak. Eğitim ve bilim şehri olma yolunda bize büyük bir fırsat verecek."

Vali Gül, "Ben Okuyorum Gaziantep Okuyor" kampanyasında her okula kütüphane oluşturulduğunu belirterek, "Bu sene Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığı bütün okullarda kütüphane kurmaya çalışıyor. Biz bir adım öndeyiz. Biz kurulan kütüphanelerin kitap sayısını arttırıyoruz. Geçen sene TÜBİTAK kitaplarını kazandırdık. 10 gün önce Büyükşehir Belediyesi ile Türk klasikleri protokolü yaptık. Şehitkamil Belediyesi ilçedeki okullar için kitapları aldı, Büyükşehir Belediyesi de diğer okullara destek verdi. Bu protokol tam bir 'Gaziantep Modeli', özel sektörü, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve alanda Milli Eğitimin her bileşeniyle çocuklarımız daha çok kitaba erişebilecekler, kitaplara daha kolay ulaşabilecekler." ifadelerini kullandı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu da öğrencilerden gelen talep üzerine böyle bir proje başlatıldığını belirterek, böyle bir organizasyona imza atmaktan onur duyduğunu ekledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, 140 bin kitap temin ile çocukların kütüphanelere ve kitaplara erişimini kolaylaşacağını kaydetti.

Kentteki 557 ilkokul, 450 ortaokul ve 393 lisenin okul kütüphanelerine 140 bin kitap bağışını kapsayan protokolle, öğrenim gören öğrencilerin okuma alışkanlığının kazandırılması, okul kütüphanelerinde kitap ihtiyacını gidermek, öğrencinin kitaba erişimini kolaylaştırmak ve eğitimde eşitsizliği ortadan kaldırması amaçlanıyor.

Törene, Bayteks Teknik Tekstil A.Ş. adına Haskan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gürkan Bayram da katıldı.

milli eğitim bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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