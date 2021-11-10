GAZİANTEP - 1480 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

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Gaziantep'te kentte bir kamyonete düzenlenen operasyonda 1480 litre etil alkol ve 161 litre dökme alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takip ve çalışmalar sonucu kentte bir kamyonete operasyon düzenledi.

Araçta yapılan aramada, 1480 litre etil alkol ve 161 litre dökme alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.