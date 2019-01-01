Gaziantep'te 15 Adrese Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu: 15 Gözaltı

Gaziantep'te narkotim ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda 15 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Gaziantep'te narkotim ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda 15 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Vatan, Hacıbaba, Hasırcıoğlu, Süleymanşah, Akdere ve Kavaklık mahallerinde uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen şahısların ikametlerine eş zamanlı operasyon yaptı. Baskında, 7 gram esrar, 20 gram eroin, 200 gram metamfetamin (ateş-buz), 459 adet extacy hap, 145 adet captagon hap, 1 adet hassas terazi, 2 adet pompalı tüfek ve pompalı tüfeğe ait fişekler ele geçirirken 15 kişi gözaltına alındı.



Gözaltına alınanlardan 10'u çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

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