Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te 15 Adrese Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyon

Gaziantep'te 15 Adrese Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyon

1 saat önce

Gaziantep'te 15 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyon düzenledi.

Gaziantep'te 15 Adrese Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyon, System.String[]
Gaziantep'te 15 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyon düzenledi.

Gaziantep'te uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanlar ile uyuşturucu satıcılarının yakalanmalarına yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Vatan, Akdere, Fırat, Beybahçe ve Güzelvadi Mahallelerinde bulunan 15 adrese yapılan eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 40 gram eroin, 20 gram metamfetamin, 101 adet captagon hap, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edilen 700 TL para ile 1 adet tabanca ele geçirildi.

Operasyonda 9 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 10:10 Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa
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