Gaziantep'te 15 bin 600 kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

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Gaziantep'te 15 bin 600 kaçak sigara ele geçirildi
6 saat önce
Gaziantep'te bir tırda 15 bin 600 kaçak sigara ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:38 Kaynak: AA
Gaziantep'te bir tırda 15 bin 600 kaçak sigara ele geçirildi.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentin doğu girişinde durumundan şüphelendikleri tırı durdurdu.
Yapılan aramada gizlenmiş bölmelerde 15 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Araçtaki 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
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