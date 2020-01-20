Gaziantep'te 15 bin 600 kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te 15 bin 600 kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te 15 bin 600 kaçak sigara ele geçirildi

6 saat önce

Gaziantep'te bir tırda 15 bin 600 kaçak sigara ele geçirildi.

Gaziantep'te 15 bin 600 kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

Gaziantep'te bir tırda 15 bin 600 kaçak sigara ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentin doğu girişinde durumundan şüphelendikleri tırı durdurdu.

Yapılan aramada gizlenmiş bölmelerde 15 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Araçtaki 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:38 Kaynak: AA
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