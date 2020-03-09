Gaziantep'te 15 bin kaçak sigara kağıdı ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te 15 bin kaçak sigara kağıdı ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te 15 bin kaçak sigara kağıdı ele geçirildi

7 saat önce

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 15 bin 30 gümrük kaçağı sigara kağıdı ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te 15 bin kaçak sigara kağıdı ele geçirildi, System.String[]

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 15 bin 30 gümrük kaçağı sigara kağıdı ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, devletin uğrayacağı vergi kaybını engellemek, haksız rekabetin önüne geçmek ve kaçakçılığın toplum nezdinde ulaşılabilirliğini azaltmak amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda, 8 Şubat Mahallesi'nde bir araçta ve ikamette arama yapan ekipler, 15 bin 30 paket gümrük kaçağı sigara kağıdı ele geçirdi.

Operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 05:12 Kaynak: AA
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