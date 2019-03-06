Gaziantep'te 15 Bin Kitapla Okuma Seferberliği

Gaziantep Valiliğince "Ben Okuyorum Gaziantep Okuyor" projesi kapsamında 120 okula 15 bin kitap dağıtılacak.

Gaziantep Valiliğince "Ben Okuyorum Gaziantep Okuyor" projesi kapsamında 120 okula 15 bin kitap dağıtılacak.



Gaziantep Valisi Davut Gül, Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen kitap dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak istediklerini belirterek, projenin önemine dikkati çekti.



Proje kapsamında Gaziantep'teki bütün okullarda 400 binin üzerinde öğrencinin aynı anda kitap okuduğunu anlatan Gül, kentteki eğitim başarısını arttırmaya çalıştıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:



"Eğitim öğretim döneminin başından beri öğrenciyi, öğretmeni merkeze alarak, eğitim basamağını yukarıya çıkarmak istiyoruz. Kitap okuma kampanyasını çok önemsiyoruz. Öğretmenlerimizin olağanüstü çabası var. Velileri evlerinde ziyaret ediyor, okumaya teşvik ediyorlar. Öğretmen, öğrenci, veli ilişkisini güçlendiren bir proje. Öğretmenlerimiz büyük özveri gösterdi. Sporda, sanatta kültürde daha ileriye gideceğiz."



Gül, kitap okuma kampanyası dışında "Gazi Şehir Öğrenci Meclisi Projesi"ni de başlattıklarını ifade ederek, projede öğretmenlerin rehberlik ettiği bir sistemle çevre sorunlarından trafiğe kadar birçok konuda çalışacaklarını anlattı.



Gaziantep'i spor kenti yapmak için de çalıştıklarını belirten Gül, kentte 718 spor kulübü olduğunu, 20 spor salonu ve 13 havuz yapıldığını belirterek, lisanslı sporcuları teşvik etmeye çalıştıklarını vurguladı.



Törende konuşmaların ardından farkındalık yaratmak amacıyla 10 dakika kitap okundu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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