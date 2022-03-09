Gaziantep'te 15 bin litre ayçiçek yağının stoklandığı ortaya çıktı - Son Dakika

Gaziantep'te, Şahinbey Belediyesi zabıta ekipleri tarafından ilçe genelinde bulunan zincir marketlere yönelik ayçiçek yağı denetimleri yapıldı. Yapılan şok denetimler sırasında raflarda bulunmayan 15 bin litre ayçiçek yağının stoklandığı ortaya çıktı. Stokçuluk yapan marketlere ceza yazıldı.

Gaziantep'te, Şahinbey Belediyesi zabıta ekiplerince ilçe merkezindeki Cumhuriyet, Şehreküstü ve Karataş bölgelerinde bulunan toplam 574 markette 23 ekip ile stokçuluk, KDV oranı, fiyat etiketi, kasa-reyon fiyat farkı, fahiş fiyat ve satıştan kaçınma gibi durumlara yönelik şok denetimler yapıldı. Denetimler kapsamında 2 iş yerine tarihi geçmiş ürün satmaktan, 2 iş yerine kasa-reyon farkı ile ürün satmaktan, 2 iş yerine de satıştan kaçarak stokçuluk yaptığı tespit edildi.

15 bin 416 litre ayçiçek yağının stoklandığı tespit edildi

Denetimler kapsamında özellikle fiyat artışının yaşandığı ayçiçek yağı stokçuluğuna yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında ilçe genelindeki BİM marketlerde normalde raflarda bulunması gereken ama raflarda olmayan ve stoklandığı tespit edilen 15 bin 416 litre ayçiçek yağı ele geçirildi. Denetimler sonrası tarihi geçmiş ürün satan, kasa-reyon farkı ile ürün satan ve satıştan kaçarak stokçuluk yapan marketlere tutanak tutularak cezai işlem uygulandı.

"Stokçuluğa ve fahiş fiyatla ürün satılmasına asla izin vermeyeceğiz"

Denetimler ile ilgili açıklamalarda bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyesi olarak zabıta ekiplerimizle beraber denetimlerimizi aralıksız olarak 7/24 sürdürüyoruz. İlçemiz genelinde kimsenin stokçuluk yapmasına ve vatandaşlarımıza fahiş fiyatla ürün satmasına asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP