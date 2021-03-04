Gaziantep'te 15 bin paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te, kaçakçılık yaptığından tespit edilen 4 şüpheliyi takibe alan ekipler yaptıkları operasyonda 15 bin paket kaçak sigara ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "KOM Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yürütülmekte olan projeli çalışmalar kapsamında yapılan teknik ve fiziki takipler sonucu kaçakçılık yaptığı tespit edilen 4 şüpheliye yönelik yapılan operasyonda, 15 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ve 8 kilo çay ele geçirilmiş, adli makamlara sevk edilen 4 şüpheliden 2' si tutuklanmıştır" denidli. - GAZİANTEP