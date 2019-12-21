Gaziantep'te 15 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 15 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti, sevkiyatı ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Güneykent Mahallesi'nde bir evde yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğu bilgisi üzerine söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı, 15 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.