Gaziantep'te 15 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te 15 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te 15 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

6 saat önce

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 15 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te 15 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, System.String[]

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 15 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti, sevkiyatı ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Güneykent Mahallesi'nde bir evde yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğu bilgisi üzerine söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı, 15 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 11:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Minibüsten 3 ton kaçak akaryakıt çıktı, polis ekipleri şaşkına döndü
Yaşlıları, başarılı çocukları ve hiç tıraş olmamış köy öğrencilerini ücretsiz tıraş ediyor İstanbul'daki havalimanlarında göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3'ü polis, 4 kişi tutuklandı CHP Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı'nda yumruklu kavga

Son Dakika Haberleri
18:36 Hırsızlık sırasında çelik kasayı ayağına düşüren şüpheliler tutuklandı - Son Dakika
18:34 Kıbrıs gazisi Hüseyin Güney'in cenazesi Ünye'de toprağa verildi - Son Dakika
18:34 Oğullarından birini öldürdüğü ikisini yaraladığı iddia edilen kişi tutuklandı - Son Dakika
18:28 Afyon Eğitim Vakfı Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika
18:27 Sağlık Müdürlüğünden 'Uyuz vakası' açıklaması - Son Dakika
17:00 CHP Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı'nda yumruklu kavga - Son Dakika
17:00 Barışmak için buluştuğu akrabalarına kurşun yağdırdı: 2 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 18:37:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep'te 15 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]