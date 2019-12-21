Gaziantep'te 15 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te 15 bin uyuşturucu hap ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti, sevkiyatı ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Güneykent Mahallesi'nde bir evde yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğu bilgisi üzerine söz konusu adrese operasyon düzenleyen polis, bir şüpheliyi gözaltına aldı, 15 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.