Gaziantep'te 15 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te 15 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te 15 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

6 saat önce

Gaziantep'te 15 bin uyuşturucu hap ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te 15 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, System.String[]

Gaziantep'te 15 bin uyuşturucu hap ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti, sevkiyatı ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Güneykent Mahallesi'nde bir evde yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğu bilgisi üzerine söz konusu adrese operasyon düzenleyen polis, bir şüpheliyi gözaltına aldı, 15 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 05:46 Kaynak: AA
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