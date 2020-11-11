Gaziantep'te 15 bin zeytin ve fıstık fidanı dikildi - Son Dakika

GAZİANTEP'te 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında ' Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes' programı düzenlendi. Programda 15 bin zeytin ve Antep Fıstığı fidesi toprakla buluştu.

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