Gaziantep'te 15 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te çeşitli suçlardan 5 ay ila 3 yıl arasında hapis cezası bulunan 15 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma başlattı.
Bu kapsamda belirli adreslere operasyon düzenleyen ekipler, çeşitli suçlardan 5 ay ila 3 yıl arasında hapis ceza bulunan firari 15 hükümlüyü yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından hükümlüler cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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