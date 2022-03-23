Gaziantep'te 15 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te 15 firari hükümlü yakalandı

23.03.2022 09:32
Gaziantep'te 15 firari hükümlü yakalandı

Gaziantep'te çeşitli suçlardan 5 ay ila 3 yıl arasında hapis cezası bulunan 15 firari hükümlü yakalandı.

Gaziantep'te çeşitli suçlardan 5 ay ila 3 yıl arasında hapis cezası bulunan 15 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirli adreslere operasyon düzenleyen ekipler, çeşitli suçlardan 5 ay ila 3 yıl arasında hapis ceza bulunan firari 15 hükümlüyü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından hükümlüler cezaevine teslim edildi.

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Gaziantep'te farklı suçlardan aranan 10 şüpheli yakalandı Gaziantep'te farklı suçlardan aranan 10 şüpheli yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığı, Asayiş Şube Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 15 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika


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