Gaziantep'te, 15 günlük toplantı ve gösteri yasağı

GAZİANTEP Valiliği, kent genelinde 15 gün süreyle her türlü gösteri, eylem ve toplantının yasaklandığını duyurdu.

Konuyla ilgili Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yasağın genel asayiş ve kamu düzeninin korunması amacıyla alındığına dikkat çekildi. 15 gün süreyle resmi programlar ile sportif ve ekonomik amaçlarla yapılan toplantılar ile STK'ların kendi binalarında üyelerine yönelik toplantılar haricindeki tüm etkinliklerin yasaklandığı duyurulan açıklamada şöyle denildi: "İlimiz genelinde, genel asayiş ve kamu düzenin korunması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/c maddesi ve 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunun 17. maddesi gereğince 30.11.2019 tarihinden geçerli (15) gün süreyle 'İlimiz genelinde gerçekleştirilebilecek, (sivil toplum kuruluşlarının kendi binalarında, kendi personel ve üyelerine yönelik yapacağı toplantılar ile devlet kurum ve kuruluşlarının program ve etkinlikleri, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile gelenek ve göreneklere göre yapılacak programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ekonomik amaçlarla yapılan toplantılar hariç olmak üzere) açık yer toplantıları, park ve bahçelerde yapılacak olan kurumlar dışında yapılacak olan etkinlikler, toplantı yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stand açma, çadır kurma, pankart açma, meşale yakma ve taşıma simgeleyici ve ayırt edici özellikte bulunan giysiler, el ilanı, bildiri dağıtma, protesto, konferans, panel vb. eylem ve etkinlikler, İl genelinde 30.11.2019 tarih ve 2391 sayılı olur ile Valiliğimizce yasaklanmıştır."