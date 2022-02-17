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Gaziantep'te 15 hırsızlık şüphelisinden 5'i tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te 15 hırsızlık şüphelisinden 5'i tutuklandı

17.02.2022 16:42
Gaziantep'te 15 hırsızlık şüphelisinden 5'i tutuklandı

Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentteki 15 hırsızlık olayının aydınlatılması amacıyla çalışma gerçekleştirdi.

Araştırma ve inceleme yapan ekipler, 15 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 10'u serbest bırakıldı.

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 15 hırsızlık şüphelisinden 5'i tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te 15 hırsızlık şüphelisinden 5'i tutuklandı - Son Dakika
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