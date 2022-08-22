Feci kazada ölen 15 kişinin cenazesinde Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin gözyaşlarını tutamadı

Önceki gün Gaziantep'te devrilen bir yolcu otobüsü, başka bir kazaya müdahale eden ambulans, itfaiye ve bir canlı yayın aracına çarptı. Katliam gibi kazada 15 vatandaş hayatını kaybetti, 31 kişi ise yaralandı.

Dün de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan Mehmet Bozkurt (59), Mehmet Polat (57) ve Ahmet Polat'ın (29) cenazeleri, Şehreküstü İtfaiyesi'nin bahçesine getirildi. Burada düzenlenen törene, ölenlerin yakınları ve mesai arkadaşlarının yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, BBP Genel Başkan yardımcıları Bülent İspir, Murat Aslan, AK Parti milletvekilleri Derya Bakbak, Nejat Koçer, MHP milletvekilleri Ali Muhittin Taşdoğan, Sermet Atay, CHP milletvekilleri Bayram Yılmazkaya, İrfan Kaplan, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz, eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve diğer ilgililer katıldı.

BAŞKAN ŞAHİN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise törende yaptığı konuşma sırasında gözyaşlarını tutamadı. Şahin, acılarını paylaşmak için törene gelenlere teşekkür etti. Medeniyetlerinde acıların paylaştıkça azaldığı, sevinçlerin ise paylaşıldıkça arttığı inancının bulunduğunu anlatan Şahin, şöyle devam etti:

"Bugün çok acılıyız. Büyükşehir ailesi olarak, İtfaiye Dairesi olarak can kurtarmak için canlarımızı kaybettik. İtfaiye bizim en önemli bölümümüz. Çünkü Rabb'im 2 milyonun canını, malını, ailesini bize emanet etti. Bu ekip, gece gündüz çalışıp, cehennem sıcağında çocukları, aileleri kurtarabilmek için büyük bir gayret gösteriyorlar. Dün yine aynı bilinç ve aşkla, bu kutsal mesleği yapmak için bir canı kurtarmak için yeniden yola çıktılar. Şuna inanıyorum ki görev şehidi olarak sevgili Peygamberimizin komşusu oldular. Çünkü görev şehidi onlar...

"ÇOK ÖNEMLİ BİR MAKAM"

Bu makam, çok önemli bir makam. Bizim medeniyetimizde bir insanı kurtarmak, insanlığı kurtarmaktır. Bizim medeniyetimiz, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıdır. Biz yaşatanların temsilcisiyiz. İyiler ve kötüler dünyasında biz, iyilerin temsilcisiyiz. Bu coğrafyanın insanları çok çile çekti, her yılın ağustos ayında yaşadığımız acımız daha da derinleşti."

"GÖZYAŞININ RENGİ YOK"

20 Ağustos 2012 tarihinde merkez Şehitkamil ilçesi Karşıyaka Polis Merkezi yakınında meydana gelen patlamayı hatırlatan Şahin, 20 Ağustos tarihlerinde kentte yaşanan acılara bir yenisinin daha eklendiğini vurgulayarak, şöyle devam etti: "Her bir çivi, halen kabus gibi gözümün önünde, polislerimiz şehit olmuştu. Annem kendi ayağıyla gittiği hastaneden çıkamamış, şehitlerimizle birlikte onu ebedi hayata uğurlamıştık. Sayın Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımız o gün yanımıza geldiler, acımızı paylaştılar. Başka bir yılın ağustos ayında kına gecesi patlaması oldu. Hayatımın en zor 15 günüydü. Çocuklar yok oldu, birinin ağzı, öbürünün burnu yok, çektiğimiz çileyi bir Allah, bir de biz biliyoruz. Bu coğrafyanın anneleri çok ağladı. Dün Remziye annem, Ahmet'in cenazesini ararken Kürtçe ağıt yakıyordu. Gözyaşının rengi yok, gözyaşının acısı aynı. Bu coğrafyanın anneleri ağlamasın diye büyük gayret gösteriyoruz. Remziye anne, dün beni gördüğünde 'Fatma Başkan buradaysa o zaman öldü oğlum' dedi. Bu coğrafyanın anneleri ağlamasın diye gece gündüz çalışmayı size söz veriyoruz. Bu coğrafyanın babalarının direncini artırmak için, bu coğrafyanın huzura ve mutluluğa ulaşması için hem ben hem arkadaşlarım sürekli çalışacağız."

"RABBİM ONLARLA CENNETTE BULUŞMAYI NASİP ETSİN"

İtfaiye ekiplerinin her birinin özel seçildiğini belirten Şahin, şunları kaydetti: "Aşkla çalışırsan, insanı seversen, mesleğini aşkla yaparsan ancak burada olabilirsin. Ben her bir arkadaşımı öyle biliyorum. Kardeşlerimin Peygamberimize komşu olduğuna inanıyorum. Rabb'im bize bu dünyayı cennete çevirmeyi ve onlarla cennette buluşmayı nasip etsin. Doğan Cüceloğlu hoca diyor ki 'Ölümün saati yoktur', dün ben bunu bütün yüreğimle hissettim. Aldığımız nefesi vereceğimizin garantisi yok, ölümün saati yok, sevdiklerinize sevdiğinizi söyleyin, sevdiklerinizi kırmayın, kimseyi üzmeyin, onların kıymetini bilin. Biz Mehmetlerimizin, Ahmet'imizin kıymetini biliyoruz. Onlar da inanıyoruz ki cennetin en güzel köşesindeler, ailelerini bekliyorlar. Allah'ın izniyle bu coğrafyayı cennete dönüştürene kadar hiç durmadan çalışacağız. Şehitlerimizin ruhuna uygun şekilde gereken çalışmayı göstereceğimize inanıyor, bütün dostlarıma, hemşehrilerime, bütün Ahmet ve Mehmetleri sevenlere, başsağlığı için gelenlere hoş geldin diyorum."

Şahin o anları, "Allah'ım sen sabır ver..." sözleriyle Twitter hesabından yayınladı.