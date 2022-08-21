Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü kazaya karışan otobüs şoförü adliyeye sevk edildi

Gaziantep'te 15 kişinin hayatını kaybettiği kazaya karışan otobüsün sürücüsü adliyeye sevk edildi.

Gaziantep'te dün, kazaya müdahale eden ekiplerin arasına dalan yolcu otobüsünün neden olduğu faciada İhlas Haber Ajansı Gaziantep Bölge Müdürlüğü'nde çalışan 2 muhabir ile 3 itfaiye eri ve 4 sağlık çalışanı olmak üzere toplam 15 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi de yaralanmıştı. Kazayla ilgili gözaltına alınan otobüs şoförü Abdulkadir M., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - GAZİANTEP