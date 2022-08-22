Şoför; 'ekipleri 20-30 metre kala gördüm' dedi, otobüsün 307 metre fren izi tespit edildi

GAZİANTEP'te 15 kişinin öldüğü, 31 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili tutuklanan otobüs şoförü Abdulkadir Memiş, "Yol kenarındaki ekipleri kaza bölgesine 20-30 metre kala gördüm" diyerek kendisini savundu. Ancak yapılan incelemede otobüsün hızının saatte 130 kilometre olduğu ve yolda 307 metre fren izi tespit edildi.

Gaziantep- Nizip otoyolunun 20'nci kilometresinde 20 Ağustos Cumartesi günü bir otomobil, kontrolden çıkıp bariyerleri aşarak dere yatağına devrildi. Kaza ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Bu sırada Şanlıurfa'ya giden İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibi de bölgeden geçtiği sırada yardım için kaza yerinde durdu. İHA muhabirleri Muhammed Abdülkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver'in de aralarında bulunduğu kişilerin yardım çalışmaları sırada, İstanbul'dan Diyarbakır'a giden Abdülkadir Memiş yönetimindeki 33 SR 157 plakalı 'Özel Diyarbakır Turizm' firmasına ait yolcu otobüsü, zikzaklar çizip devrildikten sonra yan yatıp kaymaya başladı. Metrelerce kayan otobüs, emniyet şeridinde park halinde olan itfaiye aracı ve ambulans ile kurtarma çalışmalarına katılan sağlık personeli, itfaiye erleri ve gazetecilere çarptı.

Kazada, sağlık personeli Tuba Uzdilli, Abdullah Kütük ve Halil Özden ile itfaiye erleri Ahmet Polat, Mehmet Polat ve Mehmet Bozkurt, İhlas Haber Ajansı muhabirleri Muhammed Abdulkadir Esen, Umut Yakup Tanrıöver ve Aziz Birdal, Yusuf Birdal, Muhammet Ertek, Nuran Tanrıkulu, Melih Kaya, Ali İhsan Tınar ile Hacı Mehmet Özsoy yaşamını yitirdi, 31 kişi de yaralandı.Hastaneye kaldırılan yaralılardan 16'sı tedavileri tamamlandıktan sonra taburcu edildi. Tedavileri süren yaralılardan 5'inin durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.'YOL ÜZERİNDE OTOMOBİL VE İTFAİYE ARACI GÖRDÜM'3 savcının görevlendirildiği soruşturmada, tedavisinin ardından gözaltına alınan otobüs şoförü Abdulkadir Memiş, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu. 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek' suçundan tutuklanan şoför Memiş, savcılık sorgusunda uyuduğu iddialarını reddetti. Kazadan kısa süre önce mola verdiklerini, otobüsün direksiyonuna kendisinin geçtiğini belirten Memiş, "Tesisten çıktıktan sonra yaklaşık 15 kilometre gittim, hızım da 100- 110 kilometreydi. Bu sırada 20-30 metre kala yol kenarında ambulans, itfaiye aracı ve bazı otomobilleri gördüm. Kaza olduğunu anladım. Bu kazayı ve araçları 20-30 metre kala görmemin sebebini şu an açıklayamıyorum. Yol biraz virajlıydı ve gittiğim şeritte hafif tepelik vardı. Belki de bu nedenle araçları ve kazayı görmemiş olabilirim. Araçları gördükten sonra frene basıp basmadığımı hatırlamıyorum ama fren mesafesinde değildim. Frene bassam da otobüs durmayacaktı. Bu nedenle kazadan kaçmak için direksiyon kırmayı tercih ettim. Sonra otobüs yan yattı ve gerisini hatırlayamıyorum" dedi.307 METRE FREN İZİ, 130 KİLOMETRE HIZ

Kaza sonrası başlatılan ve halen devam eden soruşturma kapsamında, otobüsün hızının kayıt edildiği takograf da incelendi. Yapılan incelemede otobüsün kaza anındaki hızının saatte 130 kilometre olduğu ortaya çıktı. Şoförün 20-30 metre kala kazayı fark ettiğini açıkladı, ancak olay yerinde yapılan incelemede otobüse ait 307 metre fren izi tespit edildi.