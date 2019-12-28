Gaziantep'te 15 suçtan aranan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te 15 suçtan aranan firari hükümlü yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 15 suç dosyasından aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep'te 15 suçtan aranan firari hükümlü yakalandı, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 15 suç dosyasından aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında, "dolandırıcılık, ırza geçme, mala zarar verme, cinsel taciz ve güveni kötüye kullanmak" suçlarından, Kayseri'de 7, Niğde'de 1, Kahramanmaraş'ta 1, Hatay'da 2, Adana'da 1 ve Ankara'da 3 suçtan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.Ş'nin (59) Atatürk Mahallesi'nde bulunduğunu belirledi.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, L.Ş'yi yakaladı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kahramanmaraş, Gaziantep, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 01:42 Kaynak: AA
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