Gaziantep'te 15 suçtan aranan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 15 suç dosyasından aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında, "dolandırıcılık, ırza geçme, mala zarar verme, cinsel taciz ve güveni kötüye kullanmak" suçlarından, Kayseri'de 7, Niğde'de 1, Kahramanmaraş'ta 1, Hatay'da 2, Adana'da 1 ve Ankara'da 3 suçtan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.Ş'nin (59) Atatürk Mahallesi'nde bulunduğunu belirledi.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, L.Ş'yi yakaladı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.