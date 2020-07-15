Gaziantep'te, 15 Temmuz'da şehitlik ziyareti - Son Dakika

Gaziantep'te, 15 Temmuz'da şehitlik ziyareti

GAZİANTEP'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlik ziyareti yapılıp, dualar edildi.

GAZİANTEP'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlik ziyareti yapılıp, dualar edildi.

Kentte Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları kapsamında; Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Hacı Halil Osma ve beraberindekiler şehitliği ziyaret etti. Şehitlerin mezarlarına karanfil bırakılırken, dualar edildi. İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan asker, polis ve vatandaşlar için dua okudu.

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Fatma Şahin, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 11:00 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te, 15 Temmuz'da şehitlik ziyareti - Son Dakika
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