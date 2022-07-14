Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye yetkilileri hain darbe kalkışmasının 6'ncı yıl dönümünde tramvay ve halk arasında "turuncu otobüs" olarak adlandırılan belediye otobüslerinde ücretsiz ulaşım hizmeti verme kararı aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te 15 Temmuz'da ulaşım ücretsiz olacak - Son Dakika

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