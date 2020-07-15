Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika

Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Gaziantep Üniversitesi'nde anma töreni düzenlendi.

Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Gaziantep Üniversitesi'nde anma töreni düzenlendi. Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ali Gür,"Pişman olmuş bir FETÖ'cü yoktur, pusuda bekleyen FETÖ'cü vardır" dedi.

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15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan kanlı darbe girişiminden dört yıl geçmesine rağmen hala FETÖ belası ile uğraştıklarını belirten GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, "İmkan buldukları anda yine kafa kaldıracaklar. O yüzden artık oldubitti demeyelim, her zaman ve her dakika milletin selameti uğruna dikkatli olalım. Seküler veya dini fark etmez.Bu yapıların, ülkemizin mahremine el uzatmasına izin vermeyelim. Liyakat, ehliyet ve daha sonra bu millete sadakatle hükmedelim. Eğer buna dikkat etmezsek ne ülkemiz gelişir ne de bu hain FETÖ çetesi başta olmak üzere alfabedeki diğer terör örgütlerinden kurtulabiliriz" şeklinde konuştu.


Türk milleti destan yazdı


Gaziantep Üniversitesi olarak 15 Temmuz da meydanlarda olduklarını söyleyen Prof. Dr. Gür, bundan sonrada meydanlarda olmaya devam edeceklerini ifade ederek şunları söyledi:


"Tarih, medeniyetler kuran ve ihanetlerle birçok medeniyetin yıkıldığı sahnelere şahit olmuştur. Milletlerin kader ve dönüm anları vardır. 15 Temmuz'da bir milletin kader anıdır. ya benliğinizden yok olup kaybolacaksınız veya sokaklara çıkıp direnip yeni bir destan yazacaksınız. Türk milleti 15 Temmuz da sokaklara çıkıp, bu destanı yazdı. Resmi kayıtlara göre 3 bin yıllık devlet geleneği olan Türk milleti, bağrında birçok millete kucak açmış, mazlum ve mağdurları kucaklamış, din, dil, ırk, mezhep ayrımı yapmadan her zaman yanlarında olmuştur. 21. Yüzyılda zulmün ve sömürünün ayyuka çıktığı bu çağda hala Anadolu coğrafyası yine kurtuluş adasıdır. Bu kurtuluş adasını yok etmek isteyenler içimizdeki hainleri ayaklandırarak bu milleti yok etmek istediler."


"Evlatlarımıza anlatacağız"


15 Temmuz'u unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarının vurgusu da yapan Rektör Gür, "Buradan sizden ricam çocuklarınıza anlattın, unutturmayın. 251 yıldızımız var.Bu yıldızlar gök kubbemizde ufkumuzu aydınlatmak için sürekli bize rehberdir. 'Bizi unutmayın, unutursanız bizim gibi şehit olacak evlatlar bulamazsınız' diyorlar bize. O yüzden unutmayacağız ve unutturmayacağız.Pandemi süreci dahil olmak üzere sosyal mesafeye dikkat ederek, maskelerimizi takarak bugünü evlatlarımıza göstermek adına burada bulunuyoruz. Çocuklarımız olayı yaşamamış oldukları için fark edemeyecekler. Belki ne oldu ki diyecekler? Ama bizler onlara anlatacağız" dedi.


"Asla affedilmeyecek"


Prof. Dr. Ali Gür konuşmasının devamında ise, "Bir devlet düşününki, teslim ettiği uçağını, topunu, F-16'sını milletine karşı kullanmış ve bu ihanet şebekeleri meclisini bombalamıştır. Tarih meclisini bombalayan savaşlara bile şahit olmamıştır. Bunların gözü o kadar dönmüş ki FETÖ hain şebekesi milleti ve iradeyi yok etmek adına meclisi bombalamış Asya'yı ve Avrupa'yı ayırmak adına köprüleri tuttular. Darbenin kendisine göre bir ritüeli vardır. Burada ise tam tersine ülkeyi kaosa sürükleyip, Anadolu coğrafyasını paramparça edip Montrö Antlaşması'yla boğazlara hükmedip Anadolu'yu paramparça etmektir. Tarih bunu affetmeyeceği gibi millet olarak asla affetmeyeceğiz. Haçlı seferlerinin arkasından Anadolu'yu ele geçiremeyenler Çanakkale'ye kadar mücadele ettiler. KutulAmare'de bozguna uğrayanlar Çanakkale Zaferi'nde bozguna uğrayınca içerimizde gerek dini görünümlü gerek seküler görünümlü fark etmez bazı yapıları besleyip büyüttüler ve bu milletin karşısına çıkarttılar" şeklinde konuştu.


Gaziantep Üniversitesi Meydanda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören; Öğr. Gör. Zaim Başaslan'ın sunumu ve GAÜN İlahiyat Fakültesi Dr. Öğretim Görevlisi İsmail Yılmaz tarafından Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve Öğretim Görevlisi Adil Öztekin'in dua ettirmesiyle başladı.


Törene Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Metin Bedir ve Prof. Dr. Şehmus Demir, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, Genel Sekreter Doç. Dr. Ayhan Doğan, Genel Sekreter Yardımcıları Nuh Okumuş ve Mehmet Ali Eminoğlu, öğretim üyeleri ve idari personel katıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 15:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika
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