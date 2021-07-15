Gaziantep'te renkli 15 Temmuz korteji - Son Dakika

Gaziantep'te renkli 15 Temmuz korteji
GAZİANTEP - Gaziantep'te 15 Temmuz Kortej yürüyüşü gerçekleşti. Kortej öncesi Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve beraberindekiler 15 Temmuz Demokrasi Müzesini gezdi.
Gaziantep'te 15 Temmuz Kortej yürüyüşü gerçekleşti. Kortej öncesi Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve beraberindekiler 15 Temmuz Demokrasi Müzesini gezdi. Ardından 15 Temmuz Demokrasi Müzesinden başlayan kortej 15 Temmuz Demokrasi Meydanındaki tören alanında son buldu. Korteje Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Birlik Komutanları, Gaziantep Protokolü ve binlerce vatandaş katıldı.
Kaynak: İHA
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