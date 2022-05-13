Gaziantep'te 15 ton kaçak çay ele geçirildi - Son Dakika
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Gaziantep'te 15 ton kaçak çay ele geçirildi

13.05.2022 17:41

Gaziantep'te bir iş yerine yapılan operasyonda 15 ton 320 kilo gümrük kaçağı çay ele geçirildi.

Gaziantep'te bir iş yerine yapılan operasyonda 15 ton 320 kilo gümrük kaçağı çay ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir iş yerine kaçak çay operasyonu yaptı. Yapılan operasyon sırasındaki aramalarda 15 ton 320 kilo gümrük kaçağı çay ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Gaziantep'te 15 ton kaçak çay ele geçirildi
Gaziantep'te 15 ton kaçak çay ele geçirildi
Gaziantep'te 15 ton kaçak çay ele geçirildi
Gaziantep'te 15 ton kaçak çay ele geçirildi
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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaçakçılık, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 15 ton kaçak çay ele geçirildi - Son Dakika


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