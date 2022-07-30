Maganda kurşunu 15 yaşındaki Hasan Mert'i hayattan kopardı - Son Dakika
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Maganda kurşunu 15 yaşındaki Hasan Mert'i hayattan kopardı

30.07.2022 15:09
Maganda kurşunu 15 yaşındaki Hasan Mert'i hayattan kopardı

Gaziantep'te 15 yaşındaki çocuk, sokakta yürüdüğü esnada karın bölgesine isabet eden maganda kurşunu ile ağır yaralandı.

Gaziantep'te 15 yaşındaki çocuk, sokakta yürüdüğü esnada karın bölgesine isabet eden maganda kurşunu ile ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, dün akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi Girne Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüdüğü esnada 15 yaşındaki Hasan Mert Üzüm'ün karın bölgesine nereden geldiği belli olmayan maganda kurşunu isabet etti. Olay sonrası kanlar içerisinde yere yığılan Hasan Mert, ağır yaralandı. Talihsiz çocuk, olay sonrası ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Hastanede hayatını kaybetti

Hasan Mert, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden çocuğun cansız bedeni, sabah saatlerinde Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Bir şahsın gözaltına alındığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Hasan Mert, Şehitkamil, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Maganda kurşunu 15 yaşındaki Hasan Mert'i hayattan kopardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Maganda kurşunu 15 yaşındaki Hasan Mert'i hayattan kopardı - Son Dakika
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