Gaziantep'te 15 Yaşındaki Kıza Asansörde Taciz ve Bıçaklı Saldırı İddiası

Gaziantep'te 15 yaşındaki kız çocuğuna asansörde taciz ve bıçaklı saldırı iddiasıyla tutuklanan Ali K., ilk duruşmada yaptığı savunmada, "Olayın olduğu binaya girmem gezip çıkma amacıyladır. Sekizinci katın düğmesine basmak için hamle yaptığımda üzerimdeki bıçak yere düştü" dedi.

Gaziantep'te 8 Aralık 2022'de Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde 15 yaşındaki N.T. isimli kızın peşinden asansöre binip kapının kapanmasının ardından çocuğu boğazına dayadığı bıçakla tehdit ederek taciz etmeye çalıştığı ileri sürülen sanığın yargılanmasına başlandı. Gaziantep 10. Ceza Mahkemesinde 'Çocuğun cinsel istismarı, Silahla tehdit, Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan müebbet hapis talebiyle yargılanan sanık Ali K. ile avukatı Ece Öztürk duruşmada hazır bulunurken, mağdur N.T. duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Mağdurun ailesinin avukatı Sevilay Esin Karakuş da duruşmada hazır bulundu.

Suçlamaları reddetti

Suçlamaları reddeden sanık Ali K., "Kızı takip ettiğim iddia ediliyor ancak ben kendisini okuldan itibaren takip etmedim. Zaman geçirmek için çevredeki binalara girip çıkıyordum. Olayın olduğu binaya girme amacım da gezip çıkma amacıyladır. Yoksa başka bir amacım yoktu" dedi.

Mağdur N.T. ise, sanığın bir süre sonra "Adın ne, sana zarar vermem, benden korkma" şeklinde sözler söylediğini, daha sonra "Sen bana böyle bakarsan beni cezbedersin" dediğini söyledi.

"Ben de onu sakinleştirmeye çalıştım"

Sanık Ali K. savunmasında, "Üzerime atılı suçlamayı ve iddianameyi anladım. Ben öncelikle karşı taraftan olay bu aşamaya geldiği için özür diliyorum. Olay günü ben kasıtlı bir eylemde bulunmadım. Asansöre bindiğim doğrudur. Asansörde mağdur da vardı. Kendisi onuncu katın düğmesine bastı, bende sekizinci katın düğmesine basmak için hamle yaptığımda üzerimdeki bıçak yere düştü. Mağdur bıçağı görünce telaş yaptı. Ben de onu sakinleştirmeye çalıştım. Kendisine zarar vermedim. Hiçbir temasta bulunmadım. Cinsel bir kastım ve amacım da yoktu. Asansörün kapısı açılır açılmaz o anki panikle asansörden çıkıp merdivenlerden kaçarak uzaklaştım" dedi.

"O dönem birtakım sıkıntılarım vardı"

Sanık Ali K., "Benim o dönem birtakım sıkıntılarım vardı. Olay günü binanın çevresinde geziyordum. Kızı takip ettiğim iddia ediliyor ancak ben kendisini okuldan itibaren takip etmedim. Zaman geçirmek için çevredeki binalara girip çıkıyordum. Olayın olduğu binaya girme amacım da gezip çıkma amacıyladır. Yoksa başka bir amacım yoktu. Sekizinci katta da bir tanıdığım, oturan birisi yoktu. Mağdura ben kesinlikle dokunmadım. Bıçak yere düştükten sonra mağdur bağırınca panik yaptım. Yere düşen bıçağı aldım, bıçak elimdeyken asansörün kapısı açıldı. Kim olduğunu bilmediğim daha sonra mağdurun annesi olduğu söylenen bir bayan şahıs karşıma çıktı. O kadını da tehdit etmedim ve bıçak göstermedim. Ben daha önceden mağdur ve müştekiyi tanımıyordum. Yanımda taşıdığım bıçak mağdura hiçbir şekilde temas etmedi. Onu yaralamadım. Ev ve işle ilgili sorunlarım vardı. Dışarda geziyordum, bu nedenle de yanımda bıçak taşıyordum" ifadelerini kullandı.

"Araca binince beni darp ettiler"

Sanığın soruşturma aşamasında Emniyet Müdürlüğünce alınan savunmasında, "Beni polisler aradığında fabrikadaydım. Beykent kavşağının orada polislere teslim oldum. Araca binince beni darp ettiler. Ben de bunun üzerine korktum ve karakolda o ifadeyi verdim. Mahkemenizdeki ifadem doğrudur" dediği öğrenildi.

Duruşmada pedagog eşliğinde adli görüşme odasında ifadesi kayıt altına alınan ve ifade verirken sesi titreyen mağdur N.T.'nin pedagog tarafından sorulan sorular karşısında pedagoga bakamadığı görüldü. Okulda başarılı olan N.T.'nin olay sonrası eğitim hayatına devam edemediği, depremden sonra da eğitim hayatının askıya alınmasına dair okula dilekçe verdiği belirtildi.

Sanık Ali K.'nın daha önce cinsel istismar suçundan 2 yıl 6 ay ceza alıp 6 cezaevinde kaldığı, tutukluluk süresi göz önünde bulundurularak serbest bırakıldığı öğrenildi. Ali K.'nın olaydan kısa süre önce uyuşturucu madde ile yakalandığı ve serbest bırakıldığı iddia edildi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 26 Eylül'e erteledi. - GAZİANTEP