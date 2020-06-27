Gaziantep'te 150 kilometrelik bisiklet yolu projesi için düğmeye basıldı - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ekibi, kentte bulunan 25 kilometrelik bisiklet yolunu güçlendirmek ve bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla projesi hazırlanan 150 kilometrelik hat için sahada incelemelerde bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü'nün yeni normal süreçte bisiklet ulaşımının önemli olduğuna vurgu yapmasıyla "Spor Dostu Kent" anlayışıyla hareket eden Büyükşehir Belediyesi, hali hazırda şehirde kullanımda olan 25 kilometrelik bisiklet yolunun genişletilmesi için devreye girdi. Bu doğrultuda, Başkan Fatma Şahin, sahada ekibiyle birlikte istişareler yaptı, projesi hazır olan 150 kilometrelik alanda ilk etapta yapılması planlanan 27 kilometreyi kapsayacak bisiklet yolu için şehirdeki bağlantı yollarını inceledi. Pandeminin ardından sağlıklı yaşam standartlarının yeniden gündeme gelmesi, sporun gerekliliğini bir kez daha ortaya çıkardı. Böylelikle salgından önce Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen 25 kilometrelik bisiklet yolunun önemi bir kez daha anımsandı. Yeni normal süreçte dünya genelinde popüler ulaşım aracı haline gelen bisiklete olan ilgi arttı.

Geçtiğimiz yıl ise Gaziantep'te yaklaşık 40 bin kişi bisiklet yolunu kullandı. Bisiklet yollarının şehirde yaygınlık göstermesiyle de ulaşım aracı olarak bisikletin Gazi şehirde tercih edilen araçlar arasında ilk sıralara yerleşmesi bekleniyor. - GAZİANTEP