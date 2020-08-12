Gaziantep'te 1528 kişiye Kovid-19 tedbirlerine uymama cezası - Son Dakika

Gaziantep'te 1528 kişiye Kovid-19 tedbirlerine uymama cezası

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, bir günde 1528 kişiye sosyal mesafe kuralına uymama ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, bir günde 1528 kişiye sosyal mesafe kuralına uymama ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor. Dün gerçekleştirilen denetimlerde, 1528 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle idari yaptırım uygulandı. Ekipler ayrıca denetim gerçekleştirdikleri 1107 iş yerinde olumsuzluğa rastlamadı.

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 08:47

Kaynak: AA

Son Dakika

Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı

Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi

Bu gece başlayacak olan Perseid meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebilecek

Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi

Son Dakika: Yunanistan ve ABD dışişleri bakanları Doğu Akdeniz için bir araya gelecek

Gelen teklifleri reddeden Aykut Kocaman: Takım çalıştırmayı düşünmüyorum

Mert Hakan Yandaş, G.Saray İdari Direktörü Şükrü Hanedar hakkında suç duyurusunda bulundu

Vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesinin altından 20 milyon liralık miras çıktı

Erken seçim tartışmalarına Karaamollaoğlu da dahil oldu: Bir seneden önce olmaz

Galatasaray'da Albert Riera, Fatih Terim'in yardımcısı oldu

Konya'da vaka sayısı artışına rağmen maske takmayanlar var

Çorum'daki yangında hayatını kaybeden iki çocuğun cansız bedenleri birbirlerine sarılı halde bulundu

Trabzonspor, Marlon'un 1 yıllığına kiralandığını borsaya bildirdi

Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı

Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı