Gaziantep'te 16 ev karantinaya alındı - Son Dakika

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede yürütülen filyasyon çalışmaları çerçevesinde, 16 evde yaşayan 74 kişi hakkında karantina kararı verildi.

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 12:43

Kaynak: AA

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