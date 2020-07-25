Gaziantep'te 16 ev karantinaya alındı - Son Dakika

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 16 ev karantinaya alındı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede yürütülen filyasyon çalışmaları çerçevesinde, 16 evde yaşayan 74 kişi hakkında karantina kararı verildi.
Hıfzıssıhha Kurulu kararınca söz konusu evlerin bulunduğu yerlere uyarı notları asılarak, güvenlik şeridi çekildi.
7 hanedeki 28 kişiye uygulanan karantina süreci ise sona erdi.
Öte yandan, Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, muhtarlarla bir araya gelerek, ilçedeki Kovid-19'a ilişkin açıklamalarda bulundu.
Gün geçtikçe ilçede vakaların arttığına dikkati çeken Şahin, vatandaşların maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını istedi.