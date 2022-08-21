Freni patlayan tırın kalabalığın arasına daldığı kazada bilanço ağırlaşıyor: 19 ölü, 6'sı ağır 26 yaralı - Son Dakika
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Freni patlayan tırın kalabalığın arasına daldığı kazada bilanço ağırlaşıyor: 19 ölü, 6'sı ağır 26 yaralı

21.08.2022 00:18
Freni patlayan tırın kalabalığın arasına daldığı kazada bilanço ağırlaşıyor: 19 ölü, 6'sı ağır 26 yaralı

Gaziantep'te 16 kişinin can verdiği feci kazanın ardından benzer bir olay da Mardin'de yaşandı. Derik ilçesinde freni patlayan tır önündeki 2 araca çarptıktan sonra takla attı. Kazazedelere yardım etmek için toplanan kalabalığın arasına freni boşalan başka bir tır daldı. Korkunç olayda aralarında çocuklar da bulunmak üzere 19 kişi hayatını kaybetti, 6'sı ağır 26 kişi yaralandı.

Gaziantep'te yolda devrilen bir otobüs, farklı bir trafik kazasına yardım etmek için orada bulunan insanların üzerine 200 metre boyunca sürüklenmiş ve olay sonucu 16 kişi hataını kaybetmişti. Aynı gün için benzer bir kaza da Mardin'de gerçekleşti.

2 ARACA ÇARPAN TIR TAKLA ATTI

Mardin'in Derik ilçesinde akaryakıt istasyonu yakınında meydana gelen kazada, freni boşalan tır önündeki 2 araca çarptıktan sonra takla attı. 2 çocuğun can verdiği ev birçok kişinin yaralandığı feci kazanın ardından görevliler ve çevredeki vatandaşlar yardım etmek için koştu.

TOPLANAN KALABALIĞIN ARASINA BAŞKA BİR TIR DALDI

Toplanan kalabalığın arasına arkadan gelen freni patlamış başka bir tır daldı. Katliam gibi kaza sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Bölgeye, takviye olarak çok sayıda AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi.

SON BİLANÇOYU BAKAN KOCA VERDİ: 19 ÖLÜ, 6'SI AĞIR 26 YARALI

Kazayla ilgili son bilançoyu paylaşan Bakan Koca, "Mardin Derik'te bir tırın kalabalığın arasına girmesi ile meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef 19'a yükseldi. 6'sının durumu ağır olmak üzere yaralı sayısı 26'dır. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, tedavisi süren hastalarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir paylaşımda bulunarak, "Gaziantep'in ardından Mardin'in Derik ilçesinden de maalesef elim bir kaza haberi aldık. Ciğerimizi yakan kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Bir kez daha başımız sağ olsun" dedi.

KILIÇDAROĞLU: ACI HABERLER YÜREĞİMİZİ YAKTI

CHP lideri Kılıçdaroğlu ise "Bugün art arda gelen acı haberler yüreğimizi yaktı. Mardin'de meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Gaziantep, Mardin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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