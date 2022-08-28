Gaziantep Nizip otoyolunda yolcu otobüsünün kurtarma ekiplerine çarpması sonucu meydana gelen feci kazada mesai arkadaşı Muhammet Abdulkadir Esen ile birlikte hayatını kaybeden İHA muhabiri Umut Yakup Tanrıöver için mevlit programı düzenlendi. Abdülhamit Han Mahallesi'ndeki sosyal tesislerde gerçekleştirilen mevlitte Kur'an-ı Kerim ve ilahiler de okunarak dualar edildi.

Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Gaziantep, Umut, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Katliam gibi kazada hayatını kaybeden İHA muhabiri için mevlit okutuldu - Son Dakika

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