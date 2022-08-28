Katliam gibi kazada hayatını kaybeden İHA muhabiri için mevlit okutuldu - Son Dakika
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Katliam gibi kazada hayatını kaybeden İHA muhabiri için mevlit okutuldu

28.08.2022 12:27
Katliam gibi kazada hayatını kaybeden İHA muhabiri için mevlit okutuldu

Gaziantep'te 16 kişinin öldüğü feci kazada hayatını kaybeden İHA muhabiri Umut Yakup Tanrıöver için mevlit okutuldu.

Gaziantep'te 16 kişinin öldüğü feci kazada hayatını kaybeden İHA muhabiri Umut Yakup Tanrıöver için mevlit okutuldu.

Gaziantep Nizip otoyolunda yolcu otobüsünün kurtarma ekiplerine çarpması sonucu meydana gelen feci kazada mesai arkadaşı Muhammet Abdulkadir Esen ile birlikte hayatını kaybeden İHA muhabiri Umut Yakup Tanrıöver için mevlit programı düzenlendi. Abdülhamit Han Mahallesi'ndeki sosyal tesislerde gerçekleştirilen mevlitte Kur'an-ı Kerim ve ilahiler de okunarak dualar edildi.

Programa Umut Yakup Tanrıöver'in babası Mutlu Tanrıöver, ailesi, yakınları, arkadaşları, mesai arkadaşları ve meslektaşları katıldı. - GAZİANTEP

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Kazada hayatını kaybeden İHA muhabirleri için aşure hayrı yapıldı Kazada hayatını kaybeden İHA muhabirleri için aşure hayrı yapıldı
Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Gaziantep, Umut, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Katliam gibi kazada hayatını kaybeden İHA muhabiri için mevlit okutuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Katliam gibi kazada hayatını kaybeden İHA muhabiri için mevlit okutuldu - Son Dakika
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