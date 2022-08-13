16 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Gaziantep'te, 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçundan aranan şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde, Karatarla Mahallesi'nde durumundan şüphelenilerek durdurulan S.A. isimli şüpheli şahsın 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ve uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçundan arandığı belirlendi. Şüpheli şahıs gözaltına alndı.

Yakalanan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP