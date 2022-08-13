16 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
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16 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

13.08.2022 17:22
16 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Gaziantep'te, 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçundan aranan şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep'te, 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçundan aranan şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde, Karatarla Mahallesi'nde durumundan şüphelenilerek durdurulan S.A. isimli şüpheli şahsın 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ve uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçundan arandığı belirlendi. Şüpheli şahıs gözaltına alndı.

Yakalanan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

YORUMLAR
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Psikolojik tedavi görenlerin rehabilitasyonuna el sanatıyla katkı sağlıyorlar Psikolojik tedavi görenlerin rehabilitasyonuna el sanatıyla katkı sağlıyorlar Önce okuldan hırsızlık yaptı, sonra kendisini çeken kamerayı söktü Önce okuldan hırsızlık yaptı, sonra kendisini çeken kamerayı söktü
Kaynak: İHA

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 16 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 16 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
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