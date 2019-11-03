Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te 160 yetim aileye 80 ton kömür ve odun yardımı
Son Dakika Güncel Gaziantep'te 160 yetim aileye 80 ton kömür ve odun yardımı

Gaziantep'te 160 yetim aileye 80 ton kömür ve odun yardımı

6 saat önce

İmkander Gaziantep Şubesi 'Yetimler Üşümesin' sloganıyla Gaziantep'te bulunan 160 yetim aileye 80 ton kömür ve odun yardımı yaptı.

Gaziantep'te 160 yetim aileye 80 ton kömür ve odun yardımı, System.String[]

İmkander Gaziantep Şubesi 'Yetimler Üşümesin' sloganıyla Gaziantep'te bulunan 160 yetim aileye 80 ton kömür ve odun yardımı yaptı.


İmkander Gaziantep Şubesi insani yardımlarını aralıksız sürdürüyor. Daha önce yetim çocuklara kırtasiye ve giyim yardımında bulunan dernek, kış aylarının gelmesiyle yetimlere kömür ve odun yardımında bulundu. Gaziantep'te bulunan 160 yetim aileye 80 ton kömür ve odun yardımı yapan İmkander, ailelerin ısınmasına vesile oldu.


"Yardıma muhtaç 50 yetim aile kaldı"


İmkander Gaziantep Şube Başkanı Sait Gökdere, 'Yetimler Üşümesin' sloganıyla yakacak yardımına başladıklarını, Gaziantep'te bulunan 160 yetim aileye 80 ton kömür ve odun yardımı yaptıklarını, yardım edecekleri 50 yetim ailenin kaldığını, bu ailelere yardım etmek için hayırseverlerden yardım beklediklerinin altını çizdi. - GAZİANTEP

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 09:18 Kaynak: İHA
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