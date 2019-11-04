Gaziantep'te 17 kaçak göçmen yakalandı
7 saat önce
Gaziantep'te ikamet izin belgeleri sahte olan 17 kaçak göçmen gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 05:52 Kaynak: AA
Gaziantep'te ikamet izin belgeleri sahte olan 17 kaçak göçmen gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası otobüs terminalinde yapılan kontrollerde, sahte ikamet izin belgeleri bulunan 17 kaçak göçmen yakaladı.
Gözaltına alınan düzensiz göçmenlerle ilgili başlatılan yasal sürecin devam ettiği bildirildi.
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