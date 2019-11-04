Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te 17 kaçak göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Gaziantep'te 17 kaçak göçmen yakalandı

Gaziantep'te 17 kaçak göçmen yakalandı

7 saat önce

Gaziantep'te ikamet izin belgeleri sahte olan 17 kaçak göçmen gözaltına alındı.

Gaziantep'te 17 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te ikamet izin belgeleri sahte olan 17 kaçak göçmen gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası otobüs terminalinde yapılan kontrollerde, sahte ikamet izin belgeleri bulunan 17 kaçak göçmen yakaladı.

Gözaltına alınan düzensiz göçmenlerle ilgili başlatılan yasal sürecin devam ettiği bildirildi.

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 05:52 Kaynak: AA
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