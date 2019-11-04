Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te 17 kaçak göçmen yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 17 kaçak göçmen yakalandı

Gaziantep'te 17 kaçak göçmen yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'te insan tacirlerine yönelik çalışma yürüten polis ekipleri, otobüs terminalinde sahte ikamet izin belgeleri bulunan 17 göçmen yakalandı.

Gaziantep'te 17 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te insan tacirlerine yönelik çalışma yürüten polis ekipleri, otobüs terminalinde sahte ikamet izin belgeleri bulunan 17 göçmen yakalandı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yabancılar Şube ekipleri Gaziantep Şehirlerarası Otobüs terminalinde yaptığı kontrollerde sahte ikamet izin belgeleri bulunan 17 kaçak göçmen yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 07:13 Kaynak: İHA
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