Gaziantep'te 17 kaçak göçmen yakalandı
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Gaziantep'te insan tacirlerine yönelik çalışma yürüten polis ekipleri, otobüs terminalinde sahte ikamet izin belgeleri bulunan 17 göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 07:13 Kaynak: İHA
Gaziantep'te insan tacirlerine yönelik çalışma yürüten polis ekipleri, otobüs terminalinde sahte ikamet izin belgeleri bulunan 17 göçmen yakalandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yabancılar Şube ekipleri Gaziantep Şehirlerarası Otobüs terminalinde yaptığı kontrollerde sahte ikamet izin belgeleri bulunan 17 kaçak göçmen yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı. - GAZİANTEP
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