İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmada, bir işyerinde kaçak makaron bulunduğunu belirledi. Savcılık kararıyla bir işyerine düzenlenen operasyonda 170 bin boş makaron ele geçirildi. Makaronlara el koyan ekipler, ismi açıklanmayan bir kişiyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Makaron, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › GAZİANTEP'TE 170 BİN MAKARON ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.