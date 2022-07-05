GAZİANTEP'TE 170 BİN MAKARON ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
Üye Girişi

GAZİANTEP'TE 170 BİN MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

05.07.2022 15:49

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 170 bin makaron ele geçirildi.

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 170 bin makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmada, bir işyerinde kaçak makaron bulunduğunu belirledi. Savcılık kararıyla bir işyerine düzenlenen operasyonda 170 bin boş makaron ele geçirildi. Makaronlara el koyan ekipler, ismi açıklanmayan bir kişiyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

YORUMLAR
500
Polisin durdurduğu aracın stepne bölümünden ruhsatsız tabanca çıktı: 1 gözaltı Polisin durdurduğu aracın stepne bölümünden ruhsatsız tabanca çıktı: 1 gözaltı Telefon dolandırıcılarına 148 bin TL kaptırdı Telefon dolandırıcılarına 148 bin TL kaptırdı
Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Makaron, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİANTEP'TE 170 BİN MAKARON ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:53 Tutukluluk kararı verilen Kadir Şeker'e son sözleri soruldu! Mahkeme salonu dikkat kesildi
15:50 Köpekbalığı saldırısında parçalara ayrılan kadının ölümünde cankurtaran ihmali olduğu ortaya çıktı
15:48 2 gündür kayıp olarak aranıyordu! 15 yaşındaki gencin cansız bedeni çocuklar tarafından bulundu
15:28 Kadir Şeker'den kötü haber! Cezasında indirime giden mahkeme, tutukluluğuna yine devam kararı verdi
15:27 İkinci çocuğunu bekleyen Amine Gülşe'den Kapadokya'da karnı burnunda poz
15:21 Fransız sporcu Erzincan'da 600 metreden yarasa gibi uçtu! 200 kilometre hızla 1500 metre havada süzüldü
15:15 Paris sokaklarında lateks büstiyerle gezdi! Kıyafetin bir de göğüs kısmını görün
15:05 İbn-i Sina'nın buluşu halen şifa dağıtıyor! İşte kavun kabuğunun birbirinden etkili faydaları
15:00 Kılıçdaroğlu'ndan hükümete yakın 5 büyük şirket hakkında yeni iddia: 5'li çete ile aramı bulmaya yeltenen pişman olur
14:39 Milli futbolcu Zeki Çelik, resmen İtalyan devi Roma'ya transfer oldu! Sözleşme 4 yıllık...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 15:57:17. #1.13#
SON DAKİKA: GAZİANTEP'TE 170 BİN MAKARON ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement