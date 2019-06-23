Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te 173 bin öğrenciye oyun merkezi ve lunapark bileti
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Gaziantep'te 173 bin öğrenciye oyun merkezi ve lunapark bileti

1 saat önce

Gaziantep'in merkez Şehitkamil Belediyesi 173 bin 38 öğrenciye oyun merkezi ve lunapark bileti hediye etti.

Gaziantep'te 173 bin öğrenciye oyun merkezi ve lunapark bileti, System.String[]
Gaziantep'in merkez Şehitkamil Belediyesi 173 bin 38 öğrenciye oyun merkezi ve lunapark bileti hediye etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki ilkokul ve ortaokullarda karne hediyesi olarak "Yaşasın Tatil" etkinliğini başlatıldı.
Etkinlik kapsamında, 173 bin 38 öğrenciye oyun merkezi ve lunapark bileti hediye edildi.
Öğrenciler, lunapark ve oyun merkezinde gönüllerince eğlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen öğrencilerden Beyza Gözüaçık, keyifli bir gün geçirdiğini belirterek,"Belediye başkanımız, karne hediyesi olarak bize bir armağan verdi. Bu karne hediyesi ile lunapark ve oyun merkezine geldik. Eğlendik, oynadık, güldük. Belediye başkanımıza çok teşekkür ederiz." dedi.
Şehitkamil Belediyesi ayrıca karne 136 ilkokul ve 107 ortaokul birincisine bisiklet, 63 lise birincisine de bilgisayar armağan etti.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 03:59 Kaynak: AA
Şehitkamil, Gaziantep, Güncel
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