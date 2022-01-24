Gaziantep'te 175 kırsal mahallenin yolu kapandı - Son Dakika

GAZİANTEP'te kar yağışı nedeniyle 175 kırsal mahalle yolu, ulaşıma kapandı.

Kentte geçen hafta salı gününden bu yana süren kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiği kentte, dünden bu yana 175 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolların açılması için ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürürken, otoyollar ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için TIR geçişlerine kapatıldı.