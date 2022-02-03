Gaziantep'te 18 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te çeşitli suçlardan 4 yıl ila 4 ay arasında hapis cezası bulunan 18 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda araştırma ve takip çalışmaları yapan ekipler, çeşitli suçlardan haklarında 4 yıl ila 4 ay arasında hapis cezası bulunan 18 hükümlüyü yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından hükümlüler, cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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