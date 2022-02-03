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Gaziantep'te 18 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te 18 firari hükümlü yakalandı

03.02.2022 11:06
Gaziantep'te 18 firari hükümlü yakalandı

Gaziantep'te çeşitli suçlardan 4 yıl ila 4 ay arasında hapis cezası bulunan 18 firari hükümlü yakalandı.

Gaziantep'te çeşitli suçlardan 4 yıl ila 4 ay arasında hapis cezası bulunan 18 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda araştırma ve takip çalışmaları yapan ekipler, çeşitli suçlardan haklarında 4 yıl ila 4 ay arasında hapis cezası bulunan 18 hükümlüyü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından hükümlüler, cezaevine teslim edildi.

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 18 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika


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