Gaziantep'te 18 ikamete yönelik şok uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'te 18 ikamete yönelik şafak vakti düzenlenen narkotik operasyonunda 7 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda tabanca ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, 41 ekipten oluşan 168 polisin katılımı, dron ve narkotik dedektör köpek destekli 18 ikamete yönelik şafak vakti narkotik operasyonu düzenledi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet ve Polis Özel Hareket ekiplerinin katımıyla yapılan operasyon sırasındaki aramalarda 7 kilo 900 gram likit metamfetamin, 36 gram esrar, 33 gram metamfetamin, 8 kök kenevir bitkisi, 2 adet hassas terazi, 2 adet çalıntı motosiklet, 1 adet pompalı tüfek, 9 adet ruhsatsız tabanca, 22 adet kartuş ve 35 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Cephanelik gibi ev

Operasyon sırasında baskın yapılan ikametlerden birinde 1 adet pompalı tüfek, 9 adet ruhsatsız tabanca, 22 adet kartuş ve 35 adet tabanca fişeği ele geçirilmesi ise dikkat çekti. Operasyonda toplam 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP