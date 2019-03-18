Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te 18 Mart Çanakkale Zaferinin Yıldönümü Töreni

Gaziantep'te 18 Mart Çanakkale Zaferinin Yıldönümü Töreni

1 saat önce

- Gaziantep'te 18 Mart Çanakkale Zaferinin yıldönümü töreniGAZİANTEP - Gaziantep'te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Gaziantep'te 18 Mart Çanakkale Zaferinin Yıldönümü Töreni, System.String[]
- Gaziantep'te 18 Mart Çanakkale Zaferinin yıldönümü töreni

GAZİANTEP - Gaziantep'te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Asri Mezarlıktaki şehitlikte başlayan törene Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, Jandarma Kıdemli Albay Halil Uysal, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak, bürokratlar, asker, polis, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Şehitlikteki anıta çelenk konulduktan sonra Vali Davut Gül'ün şehitlik defterini imzaladı. tören, askerlerin saygı atışı yapmasıyla birlikte İstiklal Marşı okundu. Vali Gül ve protokol üyeleri şehit mezarlarını dolaşarak karanfil bıraktı.
Gaziantep Valisi Davut Gül şehitlere minnettar olduklarını belirterek, bütün şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 07:37 Kaynak: İHA

Çanakkale, Gaziantep, Yerel
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