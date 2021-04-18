Gaziantep'te 18 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te 18 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

Gaziantep'te "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 18 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Gaziantep'te "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 18 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 18 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari M.Ç'nin kentte olduğunu belirledi. Güneş Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda M.Ç. yakalandı. Firari hükümlü, işlemlerini ardından cezaevine teslim edildi.

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