Gaziantep'te 18 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 18 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 18 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari M.Ç'nin kentte olduğunu belirledi.
Güneş Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda M.Ç. yakalandı.
Firari hükümlü, işlemlerini ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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