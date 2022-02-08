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Gaziantep'te 180 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te 180 litre etil alkol ele geçirildi

08.02.2022 09:26

Gaziantep'te sahte alkol imal ve satışının engellenmesine yönelik yapılan operasyon sonucu şüphe üzerine durdurulan bir araçta 180 litre etil alkol ele geçirildi.

Gaziantep'te sahte alkol imal ve satışının engellenmesine yönelik yapılan operasyon sonucu şüphe üzerine durdurulan bir araçta 180 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol imal ve satışının engellenmesine yönelik operasyon yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyon kapsamında Şahinbey ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 180 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Gaziantep'te 180 litre etil alkol ele geçirildi
Gaziantep'te 180 litre etil alkol ele geçirildi
Gaziantep'te 180 litre etil alkol ele geçirildi

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Gaziantep, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 180 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te 180 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika
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