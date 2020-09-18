Gaziantep'te 19 bin 798 kaçak tıbbi ilaç ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 19 bin 798 kaçak tıbbi ilaç ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 29 Ekim Mahallesi'ndeki bir iş yerinde arama yapıldı.

Aramada, 9 bin 686'sı yabancı, 10 bin 112'si yerli olmak üzere 19 bin 798 kaçak tıbbi ilaç ele geçirildi.

Olayla ilgili bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.